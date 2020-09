Münsterische Landwirte schützen ihre Tiere bestmöglich

In der vergangenen Woche hat das Bundeslandwirtschaftsministerium bestätigt, dass in Brandenburg nahe der polnischen Grenze ein Wildschwein gefunden wurde, das nachweislich an der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erkrankt war. Der Nachweis der ASP auf deutschem Boden trifft die fast 100 Schweinehalter in Münster, deren Betriebe durch die Corona-Pandemie bereits ohnehin angeschlagen sind, teilt der Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) mit.

„Die Landwirte sind demnach in diesen Tagen besonders besorgt um unsere Tiere. „Tierschutz steht für uns an oberster Stelle und wir tun alles, was wir können, um unsere Hausschweine zu schützen und ein Übergreifen des Virus auf die Ställe zu verhindern“, sagt Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster.

„Schweinepest für Menschen ungefährlich“

„Die Einhaltung der Stallhygiene und ein besonderes Augenmerk auf unsere Tiere stehen daher absolut im Mittelpunkt unserer Arbeit“, betont Schulze Bockeloh. Gleichzeitig wolle sie versichern, dass die Schweinepest für Menschen ungefährlich und für den Verzehr von Schweinefleisch unbedenklich sei.

Es liegt im besonderen Interesse des landwirtschaftlichen Berufsstandes, den Ausbruch möglichst schnell einzudämmen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern und die wirtschaftlichen Folgen möglichst gering zu halten, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Einschätzung des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes ist NRW auf einen Ausbruch der ASP im Wildschweinebestand gut vorbereitet.

Schweinehalter rechnen mit Einschränkungen

Auf Landes- und Kreisebene sind Strukturen vorhanden, die eine effektive Bekämpfung der ASP ermöglichen. Die rechtzeitige Gründung der Wildtierseuchen-Vorsorgegesellschaft in NRW unterstützt die zuständigen Behörden und eröffnet die realistische Chance, zeitnah wieder ASP-frei zu werden, heißt es. Dennoch rechnen die Schweinehalter zunächst weiterhin mit einschneidenden Beschränkungen im Export von Schweinefleisch.