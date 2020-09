Münster -

Von Karin Völker

Das bischöfliche Berufskolleg Hildegardisschule wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie keine gute Zeit für große Jubiläumsfeierlichkeiten. Ersatzweise ließen am Namenstag der Schulpatronin Hildegard von Bingen, Schülervertreter 100 Ballons in den Himmel steigen.