So lief die größte Evakuierung der Stadtgeschichte

Hand in Hand

Monatelange Vorarbeiten, eine intensive Planungsphase in den vergangenen Wochen, und viele kleine Zahnräder, die am Tag der Tage ineinandergreifen mussten: Die Evakuierung des Stadtteils Mauritz, bei der rund 16 000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, war ohne Frage ein Mammutprojekt. Dass dabei letztlich nur zwei eher kleinere Blindgänger geborgen und entschärft wurden, zeigt nur, wie schwer die Arbeit für Experten und Behörden in diesem Bereich ist.

Genau aus diesem Grund gebührt zunächst einmal der Stadtverwaltung ein großes Lob: weil man nichts dem Zufall überließ, weil lange und umfassend informiert wurde und weil man letztlich den Schritt wagte, mehrere Verdachtspunkte auf einmal zu inspizieren. Das entlastete vor allem Einrichtungen wie das St.-Franziskus-Hospital und die umliegenden Altenheime.

Ein Lob gebührt auch den vielen Helfern, die sich an Stichstraßen und Wohnungstüren nicht erweichen ließen und so für die Sicherheit der Bevölkerung sorgten. Nicht zuletzt war es vor allem die Bevölkerung selbst, die mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte zu einem – dankenswerterweise zeitlich kurzen – Erfolg gemacht hat.

Von Björn Meyer