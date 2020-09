Die ersten Kontakte hatte der damalige Bürgermeister (Maire) von Orléans, Roger Secrétain, angeregt. Er war es, der den deutschen Gesandten Dr. Josef Jansen um Empfehlung einer deutschen Partnerstadt bat. Münster stellte sich als besonders geeignet dar. Beide Städte nehmen historisch wichtige Rollen in der Geschichte ihres Landes ein, und ihre Bevölkerungsstruktur ähnelt sich.

Große Delegation reiste an

Auf Einladung des Rates der Stadt Münster reiste im September 1960 eine große Delegation aus Orléans an. Sie stellte in ihrer Zusammensetzung ein Spiegelbild des öffentlichen Lebens der französischen Stadt dar, und so gehörten auch ehemalige Kriegsteilnehmer und Kriegsgefangene dazu. Am 24. September 1960 beschworen dann im Friedenssaal Münsters damaliger Oberbürgermeister Dr. Busso Peus und Maire Roger Secrétain die Partnerschaft zwischen beiden Städten. Im darauffolgenden Jahr wurde das Dokument in Orléans feierlich unterzeichnet.

Beide Oberhäupter verpflichteten sich damit, "ständige Verbindung miteinander zu halten und den Austausch der Bürger unserer Städte zu fördern, um auf diese Weise in gegenseitiger herzlicher Verständigung das lebendige Gefühl europäischer Verbundenheit zu entwickeln und unsere Kräfte in dem Bemühen zu vereinen, eine europäische Einheit herzustellen, die notwendigerweise die Grundlage von Frieden und Wohlstand ist." Dieser Verpflichtung sind sich die Städte bis heute treu geblieben und füllen die Partnerschaft durch zahlreiche Austausche mit Leben.

Feiern im nächsten Jahr

Die geplanten Feiern für dieses Jahr müssen jedoch aufgrund der Corona-Einschränkungen ausfallen und werden im nächsten Jahr anlässlich der dann 60-jährigen Kooperation zwischen den Handwerkskammern Münster und Orléans nachgeholt. Anfang September fanden dennoch verschiedene Aktionen in Münster statt, um das Jubiläum bereits in diesem Jahr zu würdigen. Unter anderem richteten Oberbürgermeister Markus Lewe, Handwerkskammer-Präsident Hans Hund und viele weitere Vertreter aus Kultur und Wirtschaft Videobotschaften an die französischen Freunde Münsters, die auch in den Sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zum Tag der Urkundenunterzeichnung am 24. September richtet William Chancerelle, Beigeordneter des Bürgermeisters von Orléans, ein Grußwort nach Münster.