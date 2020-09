Die Insassen des Wagens, ein 33-Jähriger sowie eine 30- und eine 31-Jährige, waren in Richtung Sprakeler Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Pkw in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Münsteraner befreiten sich, schwer verletzt, selbstständig aus dem Wagen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Auf Nachfrage, wer den grauen Mercedes gefahren sei, machte das Trio widersprüchliche Angaben. Ihnen wurden Blutproben entnommen. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizisten beschlagnahmten den Wagen, ebenso drei Handys und die Oberbekleidung der drei Münsteraner. Die Ermittlungen dauern an.

Eventuell hat jemand den Wagen zuvor bemerkt und kann Angaben zu der Person machen, die gefahren ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.