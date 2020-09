Ein Strahlenkranz zum Geburtstag

Improvisation war in der altehrwürdigen Mauritz-Pfarrei in Münster zuletzt Trumpf. Erstens verhagelte die Corona-Pandemie größere Begegnungen. Dann, als Bischof Felix Genn zum Jubelfest „950 Jahre St. Mauritz“ ein Pontifikalamt mit den Mauritzern feiern wollte, stellten sich Bomben-Blindgänger und eine der größten Evakuierungsmaßnahmen in der Geschichte der Stadt Münster in den Weg. Nun aber, am Dienstagabend, war die Freude über das Patronatsfest am Namenstag des Hl. Mauritius um so größer. Das wurde gebührend gefeiert. Mit Festgottesdienst, der Enthüllung eines Kunstwerks und der Präsentation des neuen Bildbandes über „Die Mauritzkirche in Münster“.

Doch zunächst stand das Singen und Beten beim Festgottesdienst – mit gebührendem Abstand – im Zentrum. Mauritz-Pfarrer Hans-Rudolf Gehrmann munterte seine Gemeinde beim Blick in Geschichte und Vergangenheit zugleich dazu auf, mutig nach vorne zu schauen: „Wir haben Zukunft!“ Trotz „vieler Widerwärtigkeiten“ in den 950 Jahren des Bestehens der Kirche von Mauritz, „hat es niemand geschafft, Gott aus den Herzen der Menschen zu vertreiben“. „Wir sind die Bibel, in der die Menschen lesen“, so rief der Pfarrer zu einem frohen Glaubenszeugnis auf.

Intensiv hatte sich zuletzt die Studierendenklasse von Prof. Irene Hohenbüchler an der Kunstakademie Münster mit dem Namenspatron der Mauritz-Kirche und -Pfarre befasst und, wie die Fachrichtung „Kooperative Strategien“ schon verrät, einen gemeinsamen Zugang zu dem aus Nordafrika stammenden römischen Soldaten und Märtyrer Mauritius, Anführer der „Thebaischen Legion“, gefunden. Er und viele seiner Männer sollen sich im 3. Jahrhundert aus Überzeugung geweigert haben, gegen Christen vorzugehen.

Prof. Irene Hohenbüchler griff diese antike Legende und die Verehrungsgeschichte mit ihren Studierenden während des Sommersemesters auf. So entstand aus Holzleisten und Stahlgerüst eine Art „Heiligenschein“ oder auch Strahlenkranz für Mauritius. Im Sonnenlicht, so erläuterte Hohenbüchler nach dem Festgottesdienst vor der versammelten Gemeinde, sind 95 Goldpunkte auf dem Kunstwerk zu sehen, als Erinnerung an 95 Jahrzehnte Mauritz-Geschichte. Jede zehnte Leiste blieb farblos. Dies könne, so Hohenbüchler, an die Legende erinnern, dass in der sich damals dem Befehl des Kaisers widersetzenden Legion jeder zehnte Mann hingerichtet wurde.

Ist die Installation über dem gotischen Fenster der Erpho-Kapelle schon vom Hohenzollernring aus von Weitem zu erkennen, so wirkt sie nach Einbruch der Dunkelheit noch markanter; denn die hinterlegten LED-Lampen lassen den halbkreisförmigen Strahlenkranz weithin durch die Dunkelheit leuchten.

Ein leuchtendes Beispiel für einen ebenso fundiert getexteten wie herausragend bebilderten Band ist das zum Patronatsfest fertiggestellte Aschendorff-Buch „Die Mauritz-Kirche in Münster“. Buchverlags-Leiter Dr. Dirk F. Paßmann und Pfarrer Hans-Rudolf Gehrmann dankten den Verfassern Dr. Elisabeth Hemfort und Dr. Ulrich Reinke für das repräsentative Werk, das zahlreiche ausdrucksstarke Fotos von Andreas Lechtape und Stephan Kube enthält. Eine Erinnerungsgabe, die punktgenau vollendet wurde und die viele Mauritzer sogleich erwarben.

Zum Abschluss, bei anbrechender Dunkelheit, wurde den Gästen draußen im Anblick des strahlenden Kunstwerks warm ums Herz. Das Lied „Heiliger Mauritius“ war schon im Gottesdienst erklungen, und zum Abschluss ließ sich Stiftstrompeter Thomas Stählker vom Turm mit „Der Mond ist aufgegangen“ vernehmen.

Elisabeth Hemfort/Ulrich Reinke: „Die Mauritzkirche in Münster“, Aschendorff-Verlag, 144 Seiten, viele Bilder, 24.90 Euro.