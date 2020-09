Ein 64-jährige Autofahrer kam am Mittwoch gegen kurz vor 17 Uhr aus Richtung Derßenbrockstiege und wollte die Kreuzung in Richtung Altenberger Straße queren. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den von rechts kommenden Rennradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 52-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte auf die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Sein Rad wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert, wie die Polizei berichtet.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dem 64-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte.

An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.