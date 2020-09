In einem zweiten Schritt ist das neue Bauwerk nun auf Absetzstapel aufgelegt und soll in den nächsten zwei Wochen auf die endgültigen Lager an den Fahrbahnrändern abgesetzt werden.

Bauleiter Dimitri Beck: „Wenn diese Arbeiten beendet sind, beginnt sofort auf der Brücke der Straßenbau.“ Sind Asphaltierung und Markierung fertig, ist die wesentliche breite Brücke einsatzklar. Zeitgleich werden die beiden noch fehlenden Auffahrrampen von der B 51 auf die Wolbecker Straße realisiert, dann kann der Verkehr Anfang 2021 über die neue Brücke laufen. Im nächsten Schritt wird die stählerne Behelfsbrücke, über die aktuell die Autos auf der Wolbecker Straße rollen, demontiert. Beck: „Wir wollen spätestens im September 2021 mit dem Knotenpunkt komplett fertig sein.“ Dann dürften auch die Staus auf der Wolbecker Straße, deren Verkehr sich jetzt jeweils einspurig über die Behelfsbrücke schlängelt, ein Ende haben. Künftig wird es ähnlich wie am Knoten Umgehung/Albersloher Weg zusätzliche Abbiegespuren auf die Umgehung geben, so soll der Verkehr noch flüssiger laufen.

Verkehrsprobleme bis Sonntagabend

Parallel zu den Abbauarbeiten an dem Traggerüst wird die Vollsperrung dafür genutzt, die neuen Fahrspuren auf der Umgehung zwischen Wolbecker Straße und Laerer Landweg zu asphaltieren. Verkehrsprobleme gibt es bis Sonntagabend auch ein paar 100 Meter weiter auf der B 51 in Richtung Handorf/Telgte. Die Umfahrung für die provisorische Wersebrücke muss noch vollendet werden, eine Baustellenampel regelte den Verkehr. Die provisorische Wersebrücke wird am 1. Oktober den Verkehr übernehmen, danach soll die über 100 Jahre alte Steinbrücke abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Allein hier liegen die Baukosten bei rund acht Millionen Euro.