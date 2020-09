Markus Lewe schafft es zum dritten Mal

Eine Stunde vor dem Tatort im Fernsehen ist im Rathaus von Münster die Spannung raus: Sehr zur Freude der jubelnden CDU-Anhänger kommt Münsters alter und neuer Oberbürgermeister mit seiner Frau Maria in die Bürgerhalle – als strahlender Sieger eines erwarteten Stichwahl-Krimis, der für den 55-jährigen Christdemokraten zum Start-Ziel-Sieg wird, ohne dass sich Lewe dabei zu früh in Sicherheit wiegen kann.

Die 74 Minuten dauernde Auszählung zeigt nämlich ein knappes Rennen, richtig eng wird es aber nicht. „Am Ende zählt das Ergebnis“, freut sich ein sichtlich zufriedener Oberbürgermeister, während auf der Leinwand das vorläufige amtliche Endergebnis einen Vorsprung des Amtsinhabers von 6881 Stimmen ausweist.

Gratulation von Todeskino

Den erkennt auch der grüne Herausforderer Peter Todeskino an, der als Erster ins Rathaus kommt und seinem Konkurrenten vor den Mi­krofonen anständig gratuliert: „Ich hoffe, er hat die Kraft, in den nächsten fünf Jahren durchzuregieren.“

Markus Lewe im Porträt Der 55-jährige Markus Lewe ist seit elf Jahren Oberbürgermeister in seiner Geburtsstadt Münster. Bei seiner Wahl 2009 setzte er sich gegen den SPD-Mitbewerber Wolfgang Heuer durch, 2015 waren seine Herausforderer der SPD-Kandidat Jochen Köhnke sowie die Grüne Maria Klein-Schmeink. Lewe hat vor seinem Wechsel in das Oberbürgermeisteramt als Con­troller beim Bischöflichen Generalvikariat gearbeitet. Ehrenamtlich engagierte sich der Wahlsieger in der Zeit von 1999 bis 2009 als Bezirksbürgermeister in Münster-Südost. Lewe ist verheiratet, hat fünf Kinder und inzwischen auch fünf Enkelkinder. (Von Klaus Baumeister) ...

In den vergangenen zwei Wochen kämpften die beiden Bewerber und ihre Parteien durchaus mit harten Bandagen um das OB-Amt. Das scheint der Vergangenheit anzugehören. „Stichwahlen sind immer nervig, weil sich alles zuspitzt“, stellt Lewe fest. „Gut, dass nach zwei Wochen alles rum ist.“ Am Abend gratulieren sich der Oberbürgermeister und sein Herausforderer mit spitzen Ellenbogen ganz coronakonform – was für den nachvollziehbaren Freudentaumel im CDU-Lager nicht zu jeder Minute gilt.

Erste Stichwahl für Lewe in Münster

Zum dritten Mal ist Markus Lewe zum Oberbürgermeister gewählt worden, erstmals in der Stichwahl. Sein Resultat deutet er im Moment des Triumphs als Herausforderung: „Ich sehe dieses Ergebnis als Auftrag, zu klaren, stabilen Mehrheiten zu kommen.“ Denn im Rat, dem CDU-Mann Lewe weiter vorsteht, ist ein Mehrheitsbündnis des linken Lagers durchaus denkbar. So will der alte und neue Oberbürgermeister es wohl als Mahnung verstanden wissen, als er sagt: Die Stadt müsse weiter gestaltet werden. „Es darf keinen Stillstand geben.“

Einige Interviews später aber ruht das politische Geschäft. Vor dem Stadtcafé lässt sich Lewe von den CDU-Anhängern kräftig feiern. Dort wissen wohl nur die wenigsten, dass hinter dem Oberbürgermeister eine gefühlsmäßige Achterbahn liegt. Denn einen Tag vor der Stichwahl ist ein guter Freund Lewes – „in meinem Alter“ – nach schwerer Krankheit gestorben. Das ändert die Pläne Lewes für den Wahltag, den er morgens mit einem Besuch im Dom beginnt und abends zunächst im Familienkreis verbringt.

Wahlbeteiligung von 53,9 Prozent

Auch der unterlegene Kandidat Peter Todeskino darf auf familiären Beistand setzen. Neben seiner Frau Gudrun sind die beiden erwachsenen Kinder Rouven und Rebecca gekommen. Den großen Wurf dürfen sie nicht erleben. „Ich finde, das ist ein super Ergebnis“, stellt Todeskinos Tochter auf der Zielgeraden der Auszählung aber fest. Ihr Vater sagt: „Ich bin sehr glücklich mit dieser Stimmenzahl.“

Dazu beigetragen hat ein Teil der insgesamt 133 177 Wähler, die ihr Kreuzchen gemacht haben. Die Wahlbeteiligung liegt diesmal bei 53,9 Prozent, deutlich höher als bei der OB-Wahl 2015 (44,9 Prozent). Den Schlussakkord des Abends setzt Lewe: „Ich bin Oberbürgermeister aller Münsteranerinnen und Münsteraner“, verspricht er. Der Rest ist Freude.