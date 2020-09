Viele Busse fallen aus

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen, wie sie am Freitag mitteilte. Es sei bundesweit mit massiven Beeinträchtigungen im Nahverkehr zu rechnen. Zahlreiche Landesbezirke schlossen sich dem Aufruf am Freitag an, darunter auch Nordrhein-Westfalen. Man rechne mit mehr als 10.000 Beschäftigten in NRW, die ihre Arbeit im Laufe des Tages niederlegen würden, sagte Gewerkschaftssprecher Tjark Sauer am frühen Dienstagmorgen.

Verständnis für den Warnstreik in Münster?

Bis zwei Uhr nachts werde der Warnstreik der bei den Stadtwerken Münster beschäftigten Busfahrer andauern, sagt Stadtwerke-Sprecher Florian Adler am Dienstag. Damit würden wohl auch die meisten Nachtbusse nicht verkehren. Welche Buslinien bedient würden, weiß Florian Adler, Sprecher der Stadtwerke nicht. Er empfiehlt, fortlaufend auf die Homepage der Stadtwerke zu schauen. „Da bekommt man Informationen, ob und wann welcher Bus fährt“, so Adler.

An die Bussteigen am Hauptbahnhof warten nur wenige Menschen. Eine ältere Frau sitzt schon seit einer halben Stunde vor dem GOP-Theater, wartet auf die Linie 5. Die taucht aber auf den Anzeigetafeln auf - in 17 Minuten soll demnach ein Bus kommen. „Ich habe noch ein bisschen Geduld“, sagt die Münsteranerin, die Richtung Hiltrup fahren will. Die Busfahrt habe sich nicht umgehen lassen, sie hatte einen Arzttermin, ergänzt sie. Ob sie Verständnis für den Warnstreik hat? „Nicht, wenn ich berufstätig wäre und zur Arbeit müsste“, sagt sie.

Fahrer von Subunternehmen springen ein

Andere Fahrgäste, wie eine Münsteranerin am Bussteig schräg gegenüber haben vom Busstreik noch gar nichts mitbekommen. Sie wartet auf die Linie 4. Die aber pendelt laut Anzeigetafeln ziemlich regelmäßig. Hier steuern demnach Fahrer die Busse, die bei Subunternehmern der Stadtwerke beschäftigt sind. Sie sind zwar, wie Jutta Scholz, Gewerkschaftssekretärin von Verdi sagt, zum Warnstreik aufgerufen, Es beteiligten sich aber nicht sehr viele von ihnen.

„Wir bekommen mit, dass die Privatunternehmer ihre Beschäftigten bei Streikandrohungen bisweilen unter Druck setzen“, sagt Marcus Vorholt, stellvertretender Betriebsrat der Stadtwerke. Er beklagt, dass sich am Manteltarifvertrag für die Busfahrer im öffentlichen Dienst seit 19 Jahren nichts geändert habe. Außerdem seien immer weniger Fahrer beschäftigt, gleichzeitig würden mehr Menschen befördert. „Früher waren wir bei den Stadtwerken im Fahrdienst mal 400 Fahrer, jetzt noch rund 220 im Fahrdienst“, sagt Vorholt. Und am Gehalt habe sich wenig geändert. Mit Schichtzuschlägen für Nacht- und Feiertagsarbeit kämen Busfahrer auf ein Gehalt von rund 2800 Euro brutto, im Laufe des Berufslebens könne man sich aber kaum steigern.

Auf dem Fahrrad statt im Bus

Lilly Whitfield, seit 22 Jahren Busfahrerin bei den Stadtwerken, sagt: „Ich komme mit dem Gehalt zurecht - aber schön wäre es schon, wenn es ein bisschen mehr werden könnte.“ Und: Die Arbeit sei härter geworden im Laufe der Jahre, sagt die 57-Jährige, die am Dienstag am Fahrradkorso der streikenden Kollegen teilnimmt. Es herrsche mehr Stress auf den Straßen, besonders im Winter seien die Busse sehr voll.

Heute lenkt sie klingelnd ihr Fahrrad durch die Innenstadt Münsters, eskortiert wird der Korso von einem Polizeiwagen. Zu längeren Staus im Berufsverkehr sei es am Morgen nicht gekommen, sagt Polizeisprecher Andreas Bode. „In Münster haben sich offenbar die meisten, die mit dem Bus zur Arbeit und zur Schule fahren auf den Warnstreik eingestellt.“ Aufs Taxi sind allem Anschein nach nicht viele Busfahrgäste umgestiegen. Die Taxifahrer vor dem Bahnhof hatten am Morgen nicht mehr zu tun, als sonst, sagen sie.

Regionalbahnen fahren

Die Stadtwerke hatten alle Fahrgäste gebeten, sich auf den Streik einzustellen und am Dienstag andere Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad oder Fahrgemeinschaften zu nutzen. Zudem seien die innerstädtischen Bahnlinien von dem Streik nicht betroffen und könnten genutzt werden.

Wer wegen des Streiks zu spät zur Arbeit kommt, riskiert Sanktionen . „Der Arbeitnehmer ist derjenige, der das Wegerisiko trägt“, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.

Der Hintergrund des Streiks

Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um Spartentarifverträge. Weil diese sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre in den einzelnen Ländern auseinanderentwickelt haben, möchte Verdi sie nun durch eine bundesweite Regelung ergänzen.

Die Mitgliederversammlung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte eigenen Angaben zufolge die Aufnahme von bundesweiten Verhandlungen bei gleichzeitigen Tarifrunden auf Landesebene bei der vergangenen Sitzung abgelehnt.

„Verhöhnung der Beschäftigten“ oder „Anschlag auf die Allgemeinheit“?

„Mit unseren Forderungen haben wir Vorschläge geliefert, wie sich die drängenden Fragen von Entlastung und Nachwuchsförderung lösen lassen“, teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, am Freitag mit. „Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen.“

Die Arbeitgeberseite verurteilte die Ankündigung scharf. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Niklas Benrath, bezeichnete den Warnstreik als einen „Anschlag auf die Allgemeinheit“. Es sei „unverantwortlich, gerade in dieser krisengeplagten Zeit – denken Sie nur an die eingebrochenen Fahrgastzahlen und Einnahmen bei den Nahverkehrsbetrieben – das gesamte Land nunmehr mit einer Streikwelle zu überziehen.“