Am Montagmorgen hat das Ordnungsamt die Gaststätte „Barzillus“ in der Jüdefelderstraße bis auf Weiteres geschlossen.Dort war laut Angaben der Stadt ein mit dem Coronavirus infizierter Kellner tätig. Bislang sind elf Infizierte mit Wohnsitz Münster identifiziert worden, bei denen ein Zusammenhang über den Besuch der Bar erkennbar ist. Die Ermittlungen durch das Gesundheitsamt dauern an. Nach Auskunft von Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer steht in diesem Fall „selbstverständlich auch die Verhängung von Bußgeldern auf der Tagesordnung. Außerdem werden wir die Kontrollen in anderen Gastronomien verstärken.“

Überdies teilt die Stadt mit, dass in der Kreuzschule in Münster zwei Infektionen bei Pädagogen nachgewiesen wurden. Zwei vierte und zwei dritte Schulklassen sowie einige Lehrkräfte der Schule wurden vorsorglich in Quarantäne versetzt.

Ein OGS-Mitarbeiter der Schule wurde bereits am Freitag (25. September) als Kontaktperson isoliert, sein positives Testergebnis lag am Samstagnachmittag, eine vollständige Kontaktliste des Infizierten am Sonntag vor. An diesem Tag wurde eine weitere Lehrperson der Schule positiv getestet. Wie in solchen Fällen üblich, wurden Kontaktpersonen im Schulkontext am Wochenende von der Schulleitung vorab informiert. Eltern der betroffenen Schüler erhielten laut Stadt am heutigen Montag vom Gesundheitsamt eine Benachrichtigung.

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer ruft die Bevölkerung angesichts der deutlich steigenden Corona-Zahlen zu einer strikten Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln auf. „Nur so können wir die Ausbreitung des Virus eingrenzen und die Gesundheit schützen.“

Aktuell gelten 79 Münsteraner als infiziert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist auf 1057 (+32) gestiegen. Davon sind 965 (+3) Patienten wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.