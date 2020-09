Münster -

Von Karin Völker

Bei einer Stichwahlen sinkt die Wahlbeteiligung – das war auch in Münster am Sonntag nicht anders. Die Münsteraner nutzen aber in sehr unterschiedlichem Maße ihr Wahlrecht. Und die früher geltende Erkenntnis, dass die Außenbezirke am zuverlässigsten für hohe Wahlbeteiligung sorgen, kann nur noch eingeschränkt gelten.