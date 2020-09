Ex-OB-Kandidat Todeskino strebt kein öffentliches Amt mehr an

Die Nacht war kurz und unruhig. Der unterlegene grüne Oberbürgermeister-Kandidat Peter Todeskino hatte am Montag bereits wieder um 9 Uhr eine Dienstbesprechung als Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie (WBI). 62 824 Münsteraner, darunter viele aus den Wahlbezirken der Innenstadt, hätten sich Todeskino als OB vorstellen können. Ein so hohes Ergebnis erzielte bislang kein grüner Spitzenkandidat in Münster.

Todeskino ist darüber froh, politische Ambitionen hegt er allerdings nicht mehr. „Ich werde im Oktober 62 Jahre alt, da ist es an der Zeit, loszulassen. Ich strebe kein öffentliches politisches Amt mehr an“, sagt Todeskino, der als WBI-Geschäftsführer noch einen Drei-Jahres-Vertrag hat.

Todeskino hat mit Lewe in der Wahlnacht seinen Frieden gemacht – allerdings nicht mit allen in der CDU. Dem gewählten OB gibt er mit auf den Weg, die Verkehrswende nicht aus den Augen zu verlieren. „In der Altstadt muss sich mit Blick auf die Aufenthaltsqualität etwas tun“, mahnt Todeskino. Die Grünen hatten mit Plänen für eine autofreien Altstadt den Wahlkampf zugespitzt.