Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Münster

Münster (dpa/lnw) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute in Münster die Uniklinik (UKM) und dann Soldaten des deutsch-niederländischen Korps. Anders als vorgesehen wird er dabei nicht vom niederländischen König Willem-Alexander begleitet, der den Münster-Besuch nach einer starken Zunahme von Corona-Infektionen in Süd- und Nordholland abgesagt hatte.

Steinmeiers Stationen in Münster

Steinmeier wollte zusammen mit dem König die Arbeit des Uniklinik-Personals in der Corona-Krise würdigen, nun besucht er die Klinik allein. Dort waren unter anderem zahlreiche Intensiv-Patienten aus den Niederlanden betreut worden.

Pünktlich um 8:25 Uhr traf der Bundespräsident an der Uniklinik ein. UKM-Direktor Professor Dr Hugo Van Aken nahm das Staatsoberhaupt in Empfang. Vor dessen Ankunft wurden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen - so wurden alle Gäste und Journalisten vom Bundeskriminalamt unter anderem mit Spürhunden überprüft und die Domagkstraße gesperrt.

Treffen mit Corona-Helfern und Soldaten

Später am Dienstag spricht der Bundespräsident nach Angaben des Bundespräsidialamtes mit mehreren Menschen, die sich in der Pandemie besonders engagieren.

Zuvor will sich Steinmeier mit dem deutsch-niederländischen Korps treffen, das in Münster stationiert ist. Die Truppe wurde vor 25 Jahren gegründet und hat nach Angaben der Bundeswehr die Aufgabe, multinationale Einsätze im Rahmen der Nato oder der EU zu führen und arbeitet dabei im Verbund mit verschiedenen Teilstreitkräften wie der Luftwaffe oder der Marine.

Steinmeier schon häufiger in Münster zu Besuch

Steinmeier war bereits mehrmals als Bundespräsident in Münster zu Besuch: 2017 ließ er sich die Skulptur-Projekte zeigen, 2018 kam er zur Verleihung des Westfälischen Friedenspreises und zum Katholikentag in die Domstadt.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte der Bundespräsident Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe - in seiner Doppelfunktion als OB und Vizepräsident des Deutschen Städtetages - zu einer Kurzreise nach Italien mitgenommen. Dort wurde eine Klimapartnerschaft zwischen den Städten Münster und Bologna vereinbart .