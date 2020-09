Weihnachtsmärkte in Münster

Münster -

Von Ralf Repöhler

Münster hält an seinen Innenstadt-Weihnachtsmärkten fest, sie sollen aber in Corona-Zeiten abends früher schließen. So soll Glühwein nur bis 18 Uhr ausgeschenkt werden. Es gibt nur weitere Rahmenbedingungen.