"Nie wieder Moria", "CDU schiebt ab", "Kampf dem Patriarchat", "Capitalism kills" - diese und weitere Slogans stehen an der Rathauswand und an einigen Geschäften in der Innenstadt. Die Stadt hat deshalb Strafanzeige gestellt, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. "Die Parolen sind politisiert und dem linken Spektrum zuzuordnen", sagte Polizeisprecher Andreas Bode.

Der Staatsschutz der Polizei Münster habe die Ermittlungen übernommen und sei nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (Telefon 0251 275-0).

Kostspielige Reinigung

Die Stadt teilte am Mittwoch mit, dass das Amt für Immobilienmanagement eine Firma beauftragt hat, schnellstmöglich die Parolen am Rathaus zu entfernen. Was die Reinigung kosten wird, dazu konnte die Stadt am Mittwoch noch keine konkreten Angaben machen. Aber: "Vergleichbare Schäden schlagen mit 500 bis 1000 Euro zu Buche. Ob das ausreicht bei einer Sandsteinreinigung wie beim Rathaus, ist noch offen", heißt es von der Stadt.

Kameraüberwacht sei der Bereich nicht, so ein Sprecher der Stadt. Es gebe lediglich die Web-Cam, deren Bilder jedoch nicht gespeichert werden.

In jüngerer Vergangenheit sind in Münster mehrmals Denkmäler mit Parolen verunstaltet worden.