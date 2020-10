Was vermissen Münsteraner in der Corona-Zeit?

Münster -

Von Karin Völker

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt auch in Münster wieder zu – und erneut drohen wieder weitere Beschränkungen im Alltag, die im Frühjahr am Anfang der Pandemie schon einmal galten. Damals haben die Münsteraner am allersstärksten soziale Kontakte und Nähe zu Freunden und Verwandten vermisst.