Zu einem erneuten, kuriosen Diebstahl ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./ 30. September) auf einem Schulgelände an der Andreas-Hofer-Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben unbekannte Diebe mehrere Duzend Kisten Wasser der Marke Reinsteiner gestohlen. Die Täter seien auf bislang unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände gelangt und hätten 50 an einem Gebäuderücksprung gelagerte Getränke-Kisten vom Schulhof geschleppt.

Bereits am Montag waren dort 30 Wasserkisten gestohlen worden, schreibt die Polizei. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Transport-Wagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 / 27 50 bei der Polizei zu melden.