Am gestrigen Samstag hat mit der Coburg an der Grevener das letzte Freibad der Stadt geschlossen. Für den neuen Bäderchef Udo Köster und sein Team in den Bädern war es im Corona-Jahr noch einmal eine Extra-Herausforderung, den Badebetrieb unter angemessenen Hygieneregeln zu ermöglichen.