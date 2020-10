Ein Märchenwald mit vielen Tausend funkelnden Lichteffekten, dazu mystische Klänge und ein Blick auf die ebenfalls in fantasievollen Farben angestrahlte Bockwindmühle: Das Lichterfest am Wochenende im Freilichtmuseum-Mühlenhof war ein „Rausch für die Sinne, farbenfroh und einfach erlebenswert“, so Margot Schneider, eine von rund 500 Besuchern am Eröffnungsabend.

Für Organisator Georg Reuber und sein 25-köpfiges Laviesta-Team waren es sechs harte Tage des Aufbaus: „Unzählige Lichter, Spots und Strahler installiert, alles mit einer Computersteuerung ausgestattet, ein paar Kilometer Strippen verlegt, Gerüste aufgebaut und mal eben noch eine Lasershow eingerichtet“, meint der Veranstaltungsmanager aus Münster. Die historischen Hofgebäude von der Wagenremise über das Mühlenhaus bis zum Fachwerkspeicher sind individuell angestrahlt. „In zarten Farben, kein übertriebenes Lampenfeuerwerk. Nur so wirkt es und ist die Grundlage für die einzigartige Atmosphäre hier im Museum“, so Reuber.

Ein Highlight ist der Zauberwald. „Wie in einer anderen Welt, man kommt zur Ruhe trotz der vielen Lichtreize, die einen umhüllen“, meint Gottfried Cramm. Mit seiner Mutter Bertha ist er aus Senden angereist und hat die Tour durch das illuminierte Mühlenhof-Areal nicht bereut. Ob sich der Aufwand für drei Abende rechnet, kann Reuber noch nicht beurteilen. Aber tatenlos daheim herumsitzen und auf die nächste Veranstaltungsabsage warten, wollte er auch nicht.