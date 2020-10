Die „Green World Tour“ Münster findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt – coronabedingt mit Hygienekonzept und als Outdoor-Event in einer Zeltlandschaft am Coconut Beach des Stadthafens. Auch in diesen Corona-Zeiten sind die Themen der Nachhaltigkeitsmesse aktuell. Eventbesucher finden auf der Messe zahlreiche Inspirationen und Handlungsempfehlungen für einen nachhaltigen Lebensstil sowie Anregungen für mehr Nachhaltigkeit in Organisationen und Unternehmen, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Von Technologie bis Lifestyle

Besucher können die Vielfalt der Nachhaltigkeit mit mehr als 1000 Produkten, Konzepten und Angeboten und über 40 Vorträgen entdecken. Innerhalb der verschiedenen Messebereiche Technologie und Wissenschaft, Lifestyle und Konsum, Studium und Karriere sowie Banken und Versicherungen können Besucher nicht nur hautnah Nachhaltigkeit erfahren, sondern auch konkrete Anwendungsmöglichkeiten und Alternativlösungen mit auf den Weg nehmen. Beispiele für Angebote sind: die Wurmkiste als Biokomposter für die Stadtwohnung, Solarmodule für den Balkon, eine Blindenmission zur Integration, Ökostrom, Foodtrucks mit Bio oder veganen Spezialitäten, nachhaltige Banken und Geldanlagen, NGOs, die über Ihre Arbeit berichten, Upcycling von Zeitungspapier zu Wohndeko oder die größte Institution zur Zertifizierung von Waldbewirtschaftung.

Motto: "Nachhaltigkeit für alle"

Mit solchen Messeangeboten wird das Motto „Nachhaltigkeit für alle“ im Alltag durch die präsentierten Produkte und Dienstleistungen für Neugierige und Fortschrittsuchende konkretisiert. Mit einer starken Affinität für Nachhaltigkeit wollen die Mitarbeiter von Autarkia vor allem auch regionale Unternehmen stärken und die Ideenwelt des lokalen Umweltbewusstseins fördern, heißt es weiter.

Ein besonderes Highlight der Green World-Tour ist der erstmalige Auftritt des „Autarkie-Wagons“ Ferdinand. Das mit viel Liebe eingerichtete mobile Eigenheim zeigt eindrucksvoll, wie ein auf das Wesentliche reduzierte Leben in einem Tiny House funktioniert.

Nachhaltigkeit für alle Sinne

Von Klein bis Groß kann jeder auf der Green World-Tour in Münster Nachhaltigkeit mit allen Sinnen genießen. Der Green Lifestyle Market ist dieses Jahr größer als zuvor. Schlemmen an den Food Trucks, Entdecken zukunftsweisender Bau- und Autarkie-Konzepte sowie das Austesten von Elektromobilität, Schmink- und Bastelspaß machen diese Messen zu einem Ausflug mit Erlebnisfaktor, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für Kinder gibt es eine Messe-Rallye.

Motto: Die Vielfalt der Nachhaltigkeit auf einer Messe erleben; Veranstalter: Autarkia GmbH; Datum: 10. und 11. Oktober; Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr; Ort: Coconut Beach, Am Hawerkamp 29a; Eintritt: 8 Euro (6 Euro bei Online-Anmeldung), Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre kostenlos, Schüler und Studierende erhalten Ermäßigung und zahlen 6 Euro (4 Euro bei Online-Anmeldung): Anmeldung: https://autarkia.info