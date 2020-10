Aktivster Fahrer radelt 3644 Kilometer

Über 900.000 Radkilometer legten mehr als 4000 Münsteraner im August während der Aktion "Stadtradeln" zurück – durchschnittlich 225 Kilometer pro Kopf. Die besten Team- und Einzelleistungen wurden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung nun prämiert. Dazu kamen einige der erfolgreichsten Radfahrer in kleiner Runde im Stadtweinhaus zusammen.

Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtbaurat Robin Denstorff überreichten Urkunden sowie Gutscheine im Gesamtwert von 650 Euro und drückten ihre Anerkennung für die Leistungen aus. Auch Andreas Bittner vom ADFC Münsterland – Partner der Aktion - würdigte den Einsatz der Stadtradler.

Maßnahmen für besseren Radverkehr

"Die beeindruckenden Kilometerleistungen sind erneut Ausdruck davon, wie wichtig das Fahrrad in Münster in der Alltagsmobilität ist", so Markus Lewe. Robin Denstorff verweist in diesem Kontext auf die vielfältigen Maßnahmen, die die Stadt ergreift, und nennt aktuelle Beispiele wie Velorouten und Fahrradstraßen: "Unser Ziel ist es, die Radverkehrsinfrastruktur kontinuierlich zu verbessern und sicherer, schneller und komfortabler zu machen."

Aktivster Radfahrer mit unglaublichen 3644 Kilometern innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraums war Dirk Bronner, der im Team "Praxis Piusallee" radelte. Auf Platz zwei und drei folgten Martin Albrecht vom Team "Alexradelt" (2761 Kilometer) und Marcus Paul, der im offenen Team Münster antrat (2640 Kilometer). Den Preis für die höchste Durchschnittskilometerleistung pro Mitglied erhielt das Team "BaslerBikes": Mit 17 Radelnden schaffte es insgesamt 14.049 Kilometer, pro Kopf entspricht das 826 Radkilometern.

"Goldenes Rad" für 34.595 Kilometer

Zusätzlich zu diesen Leistungen hatten sich die Organisatoren im Vorfeld dazu entschieden, eine weitere Kategorie auf lokaler Ebene auszuzeichnen. Um das Team mit der höchsten Gesamtkilometerleistung zu ehren, wurde eigens ein symbolischer Wanderpokal geschaffen. "Das goldene Rad" ging an die Gruppe "Uniklinik Münster & Medizinische Fakultät", die mit 181 Radelnden insgesamt 34.595 Kilometer sammelte.

Eine besondere Anerkennung wurde Münsters Zoochefin Dr. Simone Schehka und Martje Saljé, Türmerin von St. Lamberti, zuteil. Als lokale Stadtradeln-Stars haben beide außergewöhnliches Engagement für Radverkehr und Klimaschutz gezeigt, indem sie drei Wochen lang komplett aufs Auto verzichteten und über ihre Erfahrungen im Stadtradeln-Blog berichteten.

Erstes "Stadtradeln" in Münster

Mit der Ehrung der Preisträger ist die erstmalige Teilnahme der Stadt Münster an dem internationalen Wettbewerb abgeschlossen. Ein Dankeschön gilt allen Teilnehmenden sowie den Unterstützern und Sponsoren. "Wir freuen uns schon auf eine wiederum erfolgreiche Teilnahme im nächsten Jahr", sagt Malte Konrad vom Fahrradbüro der Stadt Münster.