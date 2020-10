Erst die Kita "Am Schulzentrum" in Wolbeck, jetzt die Kindertagesstätte "Im Moorhock" in Kinderhaus: In Münster sind aktuell zwei Kitas wegen Ausbrüchen des Coronavirus geschlossen.

Die Kita am Moorhock bleibt nach Auskunft des städtischen Presseamt noch bis zum 16. Oktober geschlossen. Drei Mitarbeiter seien positiv auf Corona getestet worden. Da sie in verschiedenen Gruppen tätig waren, sind rund 55 Kinder als Kontaktperson der Kategorie 1 ebenso betroffen und befinden sich wie weitere Mitarbeiter nun in Quarantäne. Derzeit werde geprüft, ob sich die Einrichtung einer Notgruppe ermöglichen lasse und nötig sei.

Zahlreiche Genesungen in Münster

Am Dienstag ging die Zahl der Infizierten in Münster wieder leicht zurück. Nach Angaben der Stadt gelten 104 Menschen in Münster als infiziert. Hauptursache für den deutlichen Rückgang ist vor allem eine hohe Zahl von Genesungen: 25 weitere Menschen haben die Infektion mit dem Coronavirus überstanden.

Im Vergleich zum Vortag hat es am Montag jedoch auch acht bestätigte Neuinfektionen in Münster gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 1146 gestiegen. Davon gelten nun 1029 Menschen als wieder genesen.

Weiter unverändert ist die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

774 Münsteraner in Quarantäne

Es befinden sich zurzeit 774 Personen in Münster in Quarantäne – entweder als Kontaktperson der Kategorie 1 (so beispielsweise in häuslicher Gemeinschaft, 595 Personen) oder nach der Reiserückkehr (179).