Bei der Leihothek in Münster besteht seit kurzer Zeit die Möglichkeit, kostenlos ein Lastenrad auszuleihen. Grund dafür ist eine Kooperation mit dem münsterischen Lastenrad-Verleih „Lasse – Dein Lastenrad für Münster“.

Ausleihe während Öffnungszeiten

Eine Ausleihe ist während der Öffnungszeiten der Leihothek montags und am donnerstags zwischen 16 und 19 Uhr möglich. Die Reservierung des Rades erfolgt über die Website von Lasse Lastenrad. Abgeholt werden kann das Lastenrad direkt an der Leihothek an der Steinfurter Straße 79/5. Nach einer kurzen Einweisung und der anschließenden Übergabe darf sofort losgeradelt werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Wir sind sehr stolz, nun Partner von Lasse Lastenrad zu sein.

Auf diese Weise ermöglichen wir Studenten, jungen Menschen und Familien schwere oder unhandliche Gegenstände zu transportieren, ohne ein Auto nutzen zu müssen“, berichtet Daniel Schaschek. Die Leihothek ist eine 2019 in Münster gegründete Bibliothek der Dinge. Nach dem Prinzip „leihen statt kaufen“ können hier sämtliche Gegenstände gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden. Ob eine Bohrmaschine, ein Cocktail-Set oder eine Popkorn-Maschine – das Sortiment der Leihothek besteht aus Gegenständen verschiedenster Art.

Die Idee hinter der Leihothek ist dabei, den eigenen Geldbeutel zu entlasten, Stauraum für wichtige Dinge freizuhalten und der Umwelt etwas Gutes zu tun.