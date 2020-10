Münster -

Von Renée Trippler

Sie ist blind und kann nicht erkennen, in was für einem Abteil sie sich befindet. Trotzdem hat ein Bahn-Mitarbeiter Nicole Schroll aus Münster im Regionalexpress von Osnabrück aufgefordert, 60 Euro nachzuzahlen – weil sie in der ersten statt der zweiten Klasse saß.