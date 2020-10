Die Politik stellt Regeln auf – die Verwaltung muss sie umsetzen. Mehr denn je gilt das in Zeiten der Corona-Pandemie. Für ordentlich Betrieb in Münsters Stadtverwaltung sorgt derzeit die vor einigen Tagen in Kraft getretene Regel, dass private Feiern außerhalb des privaten Bereichs gemeldet werden müssen.