Elf Neuinfektionen und zahlreiche Genesungen

Zahlreiche Neuinfektionen, aber auch viele Genesungen: Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster hat sich am Mittwoch im Vergleich zum Vortag leicht verringert. Aktuell gelten nach Angaben der Stadt 102 Münsteraner als infiziert, zwei weniger als noch am Dienstag.

Trotzdem hat es in Münster wieder zahlreiche Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist auf 1157 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um elf Infektionen.

Stadt meldet 13 Genesungen

Mittlerweile gelten jedoch 1042 Menschen als genesen - 13 mehr als noch am Dienstag. Weiter unverändert ist die Zahl der Todesfälle: 13 Münsteraner, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.