Eine blinde Münsteranerin, die unbeabsichtigt erster Klasse Zug gefahren war , muss keine Fahrpreisnacherhebung zahlen. Ein Bahn-Mitarbeiter hatte von Nicole Schroll 60 Euro gefordert.

"Problematisches Verhalten" des Bahn-Mitarbeiters

Wie ein Bahnsprecher am Mittwoch mitteilte, wurde das Verfahren eingestellt. In dem Schreiben an Schroll entschuldigt sich die Bahn: „Das Verhalten des Mitarbeiters ist so, wie Sie es geschildert haben, hingegen durchaus problematisch und nicht das, was wir von den Mitarbeitern erwarten.“

Nicole Schroll kann nun mit der Sache abschließen, sagt sie, auch wenn sie sich eine Stellungnahme des Zugbegleiters gewünscht hätte. „Ich hoffe, dass andere Menschen so etwas nie erleben müssen.“