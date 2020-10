Das bisherige Ergebnis kann sich zweifelsohne sehen lassen: Weit über 2300 Unterschriften hat die Roxelerin Beatrix Temlitz im Rahmen ihrer Aktion bereits zusammengetragen. Die ehemalige Realschullehrerin setzt sich – wie berichtet – dafür ein, dass der Roxeler Schulcampus zum Standort der dritten münsterischen Gesamtschule wird. Mitte August hat sie deshalb am Rande des Roxeler Wochenmarkts eine Unterschriftenaktion gestartet.

Die Aktion stieß auf große Resonanz, auch in den Nachbarstadtteilen. Private Unterstützer und politische Parteien steuerten Unterschriften bei. „Ich bin dankbar dafür, dass mich viele aktiv unterstützt haben“, sagt Beatrix Temlitz. Nicht nur aus Roxel sondern auch aus Albachten, Gievenbeck, Nienberge und Mecklenbeck – sprich aus allen West-Stadtteilen – seien ihr Unterschriften zugekommen, freut sich die Roxelerin. Obendrein können Befürworter des potenziellen Gesamtschulstandorts Roxel im Internet die Aktion über eine Petition unterstützen .

Am 26. Oktober will Beatrix Temlitz die bis dann zusammengetragenen Unterschriften Oberbürgermeister Markus Lewe überreichen. Mit dabei sein werden CDU-Ratsfrau Angela Stähler als bisherige Vorsitzende des städtischen Schulausschusses und ihr Ehemann Prof. Dr. Klaus Temlitz. Bis dahin können aber noch weitere Unterschriften abgegeben werden, was auch per E-Mail (temlitz-b@gmx.de) möglich ist.

Bereits im September war Beatrix Temlitz bei der münsterischen Bezirksregierung, wo sie Regierungspräsidentin Dorothee Feller ihre Unterschriftenaktion erklärte. Das sei wichtig gewesen, sagt sie: „Die Entscheidung für eine dritte Gesamtschule Münsters in Roxel liegt ja bei der Bezirksregierung.“