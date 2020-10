Eine Warteschlange vor dem Bürgerbüro Mitte im Rathausinnenhof gibt es zurzeit fast immer, und auch in den weiteren Bürgerbüros der Stadt ist der Andrang momentan größer als üblich. Viele Münsteraner, die dort anstehen, wollen einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen. Denn während der Corona-Pandemie haben sie den Behördengang vermieden und den Antrag auf einen gültigen Ausweis aufgeschoben.

Zu lange warten sollten sie damit aber nicht – denn in Deutschland gilt die Ausweispflicht ab dem 16. Lebensjahr. Das Amt für Bürger- und Ratsservice hat laut einer städtischen Pressemitteilung deshalb eine Lösung für alle, die jetzt dringend ein neues Ausweisdokument brauchen: Exklusiv für die Beantragung von Ausweisen und Pässen hat es während der Umbauphase des Stadthauses 1 für kurze Zeit ein Terminbüro in der ehemaligen Parfümerie an der Klemensstraße 6 eingerichtet.

Mit Termin zur Ausweisbestellung

Jürgen Kupferschmidt, Leiter des Amtes für Bürger- und Ratsservice, freut sich über den zusätzlichen Service und empfiehlt eine Terminvereinbarung online unter www.stadt-muenster.de/buergerservice oder telefonisch unter 0251/4923333. Geöffnet ist das Terminbüro montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Bezahlen kann man seinen neuen Ausweis hier ausschließlich mit EC-Karte.

Der Service wird befristet angeboten und steht gesamtstädtisch allen Einwohnern offen. Damit will die Stadt Münster Bürgern möglichst schnell eine Möglichkeit bieten, erforderliche Dokumente ohne längere Wartezeiten zu beantragen.

Ausweise weiter in Bürgerbüros beantragen

Selbstverständlich können Ausweise und Pässe nach wie vor auch in allen Bürgerbüros der Bezirksverwaltungen Handorf, Hiltrup, Kinderhaus, Roxel und Wolbeck mit vollem Leistungsspektrum beantragt werden.