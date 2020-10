Heuer will Corona-Schutzregeln in Schulen überprüfen

In Münster hat es am Freitag erneut bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Im Vergleich zum Vortag haben sich sechs weitere Münsteraner infiziert, wie es auf der Homepage der Stadtverwaltung heißt.

Die Zahl der Infizierten ist trotz der Neuinfektionen aber zurückgegangen. Während am Donnerstag noch 108 Menschen als infiziert galten, waren es am Freitag noch 104. Der Grund: Erneut gibt es mehr Genesungen als Neuinfektionen. Zehn weitere Menschen haben die Infektion überstanden.

838 Menschen in Münster in Quarantäne

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist durch die Neuinfektionen auf 1179 gestiegen. Davon sind 1062 Menschen wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Laut Mitteilung der Stadt befinden sich zurzeit 838 Personen in Münster als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (565) oder als Reiserückkehrer (273) in Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen und liegt bei 26,09 - also noch deutlich unter dem kritischen Wert von 50, bei dem weitere Maßnahmen zum Corona-Schutz ergriffen werden müssen.

Überprüfung der Schutzregeln in Schulen

In der Zwischenzeit fand die bereits 50. Sitzung des Corona-Krisenstabs seit Anfang März unter Leitung von Wolfgang Heuer statt. "Zwar steigen aktuell die Infektionszahlen wieder; positiv ist aber die geringe Zahl an schweren Erkrankungen sowie die ruhige Situation in Krankenhäusern und auch Pflegeeinrichtungen in Münster zu werten", formuliert der Krisenstabsleiter eine differenzierte Lagebewertung.

Mit Blick auf die Infektionen in zahlreichen Schulen spricht sich Heuer in der städtischen Mitteilung für eine Überprüfung der bisherigen Schutzregeln in diesem Bereich aus. Im Rahmen der Sitzung bedankte sich Heuer außerdem bei den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, stellvertretend auch für andere Ämter, für deren Leistungen in der Pandemie – mit ständigem Dienst auch an den Wochenenden.

"Heiserkeit und Schnupfen sind kein Notfall"

Weil die Test-Nachfragen gerade an den Wochenenden erheblich steigen, verweist das Gesundheitsamt auf sinnvolle Verhaltensweisen, wenn sich plötzlich Erkältungs-Symptome zeigen. "Heiserkeit oder Schnupfen sind kein Notfall – hier muss nicht gleich am Samstag oder Sonntag auf Corona getestet werden", so Dr. med Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes Münster. "Wer sich unsicher fühlt und die Symptome noch nicht einzuschätzen weiß, sollte sich selbst vorsorglich eine Art Quarantäne auferlegen."

Vorgehen mit Ärzten beraten

Auch in diesem Herbst und Winter sind in erster Linie Atemwegs- und Erkältungsinfekte aus anderen Ursachen zu erwarten. Sollten aber neben dem einfachen Schnupfen noch weitere Symptome wie trockener Husten, Fieber und/oder Verlust der Geruchs- und Geschmacksempfindung festgestellt werden, muss an eine Corona-Infektion gedacht werden.

In der Folge kann die eigene Hausarztpraxis, die städtische Corona-Hotline (Tel. 0251/492-1077 || Samstag 10 bis 14 Uhr) oder die Notdienstnummer der niedergelassenen Ärzte (116117) kontaktiert werden. Am Telefon wird dann das weitere Vorgehen und tatsächliche Risiko beraten. Personen mit Symptomen sollten sich nicht ohne vorherige Rücksprache direkt zum Arzt oder ins Krankenhaus begeben. So schützen sie sich und andere Personen am besten.

Darüber hinaus gibt Dr. med Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes Münster, in einem aktuellen Video wichtige Hinweise für Reisen während der Herbstferien: