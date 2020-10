Coronavirus-Überlebender zurück auf der Intensivstation

Florian Janssen ist am Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr auf die Intensiv­station des münsterischen Clemenshospitals gekommen. Am 30. Mai war er mit dem Rettungswagen eingeliefert worden und wurde für zweieinhalb Wochen ins künstliche Koma gelegt: Covid-19, sehr schwerer Verlauf. Am Freitag war alles anders.

Von Gunnar A. Pier