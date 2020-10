Münster -

Noch bis Montagmorgen um 5 Uhr ist der Hansaring zwischen Dortmunder Straße und Wolbecker Straße für Autos gesperrt. In diesem Abschnitt werden letzte Arbeiten an der neuen Fernwärme-Transportleitung vorgenommen, gleichzeitig mit den Stadtwerken ist auch das Tiefbauamt aktiv und erneuert den Straßenbelag in einigen Bereichen.