Wie die Polizei berichtet, kamen die Unbekannten an der Kreuzung zur Achtermannstaße auf ihr Opfer zu. Während ein Täter den 53-Jährigen packte und ihm dabei den Mund zuhielt, griff der zweite Täter in die Hosentasche des Mannes und nahm dessen Handy an sich. Danach flüchtete das Trio in Richtung Hauptbahnhof.

Nach Aussagen des 53-Jährigen hatten die Täter ein nordafrikanisches Aussehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können (Telefon: 0251 275-0).