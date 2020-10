Ein noch unbekannter Feuerteufel hat in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr gleich zwei Brände in benachbarten Mehrfamilienhäusern an der Straße „Zum Hornbach“ in Handorf gelegt.

Insgesamt 27 Bewohner wurden von der Feuerwehr gerettet, zwei von ihnen kamen mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Laut einer Mitteilung der Polizei wurden die Räume vorsätzlich in Brand gesetzt.

Feuerwehr rettet Bewohner aus Häusern

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Feuerwehr-Leitstelle in der Nacht. Bewohner berichteten von einem starken Feuerschein aus den Kellerräumen, mehrere Bewohner konnten sich durch den enormen Rauch in den Treppenhäusern nicht mehr ins Freie retten und warteten auf die Feuerwehr. Die setzte Leitern und Fluchthauben ein, zahlreiche Wohnungstüren mussten aufgebrochen werden.

Einige Bereiche nicht mehr bewohnbar

Weil es in den Kellern beider Mehrfamilienhäuser zeitgleich brannte, wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Insgesamt gingen sechs Trupps unter Atemschutz parallel in beiden Gebäuden gegen die Flammen in den Kellern vor. Ein Ausbreiten des Brandes auf die darüber befindlichen Wohnungen konnte zwar erfolgreich verhindert werden, wegen des Rauchs sind allerdings einige Bereiche nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt 27 Menschen mussten deshalb die Nacht in Hotels verbringen. Über die endgültige Schadenshöhe kann noch keine Angaben gemacht werden, im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Löschzüge Handorf und Kemper mit insgesamt 61 Einsatzkräften.