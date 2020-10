Neuinfektionen im privaten und familiären Umfeld

Starker Anstieg der Corona-Zahlen in Münster über das Wochenende: Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnete seit Freitag 54 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet auf 1233 gestiegen. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Samstag 25, Sonntag 17 und heute zwölf.

Ebenfalls leicht angestiegen ist die Zahl der Menschen, die die Infektion überstanden haben. Mittlerweile gelten 1078 Menschen als genesen - 16 mehr als noch am Freitag. Weiter unverändert ist die Zahl der Todesfälle: 13 Menschen, die infiziert waren, sind gestorben.

Inzidenzwert steigt auf 30,22

"Dieser erhebliche Anstieg an diesem Wochenende ist ganz überwiegend im familiären bzw. privaten Umfeld der Menschen verortet", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In der Hauptsache sind 80er und 90er Jahrgänge betroffen, allerdings haben sich auch einige Personen älterer Jahrgänge infiziert. Ein konzentriertes Ausbruchsgeschehen ist nicht zu verzeichnen; die Infektionen sind über das Stadtgebiet verteilt.

Mit Stand Montagnachmittag gelten nach Informationen der Stadt 142 Münsteranerinnen und Münsteraner als infiziert. Am Freitag waren es 104. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über das Wochenende von 26,09 auf 30,22 gestiegen. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage wieder. Wenn der Inzidenzwert die Schwelle von 50 erreicht, wird eine Stadt oder ein Landkreis zum Risikogebiet.

Krisenstab behält Entwicklung genau im Blick

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer zur Lage: "Die Stadt Münster hat die Gesamtentwicklung und hier auch den sogenannten ,Inzidenzwert‘ sehr genau im Blick. Sollte der Wert ein kritisches Maß erreichen, reagiert der Krisenstab der Stadt kurzfristig mit Gegenmaßnahmen – wir sind vorbereitet." Wird der Grenzwert von 35 oder 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, gelten zudem sofort die bereits bekannten Obergrenzen für die Teilnehmerzahl bei Feiern. Weitere Einschränkungen sind möglich und sollen teilweise landesseitig vorgegeben werden.

"Freizeitpark"-Start blieb unauffällig

Das Eröffnungswochenende im "Freizeitpark" verlief unauffällig; das mit der Stadt Münster abgestimmte Hygiene- und Sicherheitskonzept auf dem Schlossplatz wird von allen Beteiligten – also Schaustellbetrieben und rund 10.000 Gästen – sehr gut umgesetzt. Derweil wurde am Wochenende ein Prostitutionsbetrieb in Münsters Süden aufgrund erheblicher Mängel mit sofortiger Wirkung geschlossen.