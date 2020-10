„Größer und grüner“, unter diesem Motto will sich der Autohaus Knubel an seiner Niederlassung an der Weseler Straße neu aufstellen und nimmt dafür umfangreiche Neu- und Umbaumaßnahmen vor. Dadurch werde ein „zukunftsweisender Betrieb für eine Branche im Umbruch entstehen“, betont Geschäftsführer Johann Friedrich Knubel.