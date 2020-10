Von den sechs Preisträgern des landesweiten Gestaltungswettbewerbs „Designtalente Handwerk NRW 2020” kommen drei aus dem Münsterland. Sie sind als „Designer HWK“ alle Absolventen der Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer (HWK) Münster, wie diese mitteilt.

Schmuckkollektion "nidra" ausgezeichnet

Dazu gehören die zum zweiten Mal ausgezeichnete Goldschmiedin Anna Katharina Wunderlich aus Horstmar für die Schmuckkollektion „nidra“, die Tischlerin Tara Lipinski aus Münster für Medien, die Sprichwörter in einen neuen Kontext setzen (#sagtmanso), und der Tischer Nikolas Miranda aus Münster für skulpturale Leuchten im Themenbereich Wohnen. Er erhielt zudem den Sonderpreis für sein Objekt-Installationskonzept aus Feuerwehrschläuchen („Alles oder Knicks“).

Der Wirtschaftsminister des Landes NRW, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, und der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) sowie der HWK, Hans Hund, überreichten die Preise bei der Ausstellungseröffnung in der Handwerkskammer Düsseldorf. Der Wettbewerb hebe den Stellenwert von Design im Handwerk hervor. Damit werbe das Handwerk auch um den kreativen Berufsnachwuchs, betonte Hund. Die Botschaft an junge Leute laute: „Im Handwerk ist Deine Kreativität gefragt! Und die Ergebnisse Deiner Arbeit sind nirgends sonst so greifbar wie im Handwerk!“

Je 3000 Euro Preisgeld

Die Preisgelder betragen jeweils 3000 Euro. Insgesamt wurden 168 Arbeiten in dem Wettbewerb unter Nachwuchskräften des gestaltenden Junghandwerks eingereicht. In der Ausstellung sind 46 Arbeiten zu sehen. 20 stammen von Teilnehmern der Akademie für Gestaltung. Sie kann bis zum 25. Oktober besichtigt werden.