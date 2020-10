Kuscheln fürs Klima. So war mal der Slogan in Münster, um die energiefressenden Heizpilze in der Außengastronomie los zu werden. Hat geklappt, die Dinger stehen nicht mehr vor Cafés oder in Biergärten. Es gibt einen Ratsbeschluss, der untersagt, Heizpilze auf öffentlichen, städtischen Flächen aufzustellen.