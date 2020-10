Inzidenzwert in Münster bei 30,4

In Münster hat es am Mittwoch erneut bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt haben sich sechs weitere Menschen mit dem Virus infiziert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 1261 gestiegen.

Davon gelten mittlerweile 1120 Menschen als wieder genesen - neun mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind, liegt Stand Mittwochnachmittag bei 128. Am Dienstag waren es 131.

104 Neuinfektionen in sieben Tagen

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die darüber entscheidet, ob strengere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ergriffen werden müssen, lag nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) am Donnerstag (15. Oktober, 0 Uhr) bei 30,4. Die am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen greifen also vorerst noch nicht - sondern erst, wenn der Wert über 35 steigt.