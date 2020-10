Der Ausnahmegitarrist Andreas Diehlmann und seine Band haben längst den Geheimtipp-Status hinter sich gelassen und gelten spätestens nach dem Charterfolg ihres Albums „Point Of No Return“ als Shootingstars der deutschen Bluesrock-Szene.

​Wie eine gut geölte Maschine arbeitet sich die Band durch die Blues- und Rockgeschichte der 60er- und frühen 70er-Jahre, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Dabei stehen immer ihre Eigenkompositionen im Mittelpunkt. Jörg Sebald am Bass und Tom Bonn am Schlagzeug bilden das rhythmisch-dynamische Fundament des Powertrios.

Erste Gitarrenversuche mit elf Jahren

​Nach ersten Gitarrenversuchen im Alter von elf Jahren besuchte Diehlmann die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl und absolvierte anschließend das Studium der klassischen Gitarre an der Musikakademie Kassel. Seit 1993 ist er als freiberuflicher Livemusiker, Gitarrenlehrer, Arrangeur, Komponist und Session-Gitarrist für Studioproduktion tätig.

Vor der Gründung seiner eigenen Band tourte der Gitarrist und Sänger einige Jahre in der Band der amerikanischen Bluessängerin Sydney Ellis durch Europa.

Am Samstag (17. Oktober) ist er zu Gast auf der Bühne der Jovel-Terrasse. Aufgrund der gesetzlichen Corona-Vorschriftsmaßnahmen gibt es nur 196 Plätze – alles Sitzplätze – im Outdoorbereich. Tickets zur Platzreservierung gibt es unter www.jovel.de.

Jovel Outdoor-Terrasse, Samstag, 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, VVK 15 €, AK 18 €