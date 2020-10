Die Soeckers wollen nur spielen

Schaut man sich den Clip zum Song „Gute alte Zeit“ auf Youtube an, fallen die Kommentierungen zur Entstehung des Videos auf. Hintergrund: Die Band wollte für das Video eine WG-Party als Kulisse, verloste diese und spielte ein Konzert in einem Bielefelder Wohnzimmer. Es war laut, plötzlich rückte die Polizei an – „mit unverhältnismäßigem Aufgebot“, wie Johannes Schulte sagt. Das Ende vom Lied: Die Aufnahmen wurden beschlagnahmt. Erst nach Aufforderung bekam die Band das Material zurück, sodass sich die geplante Veröffentlichung um Monate verzögerte.