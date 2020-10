15 Neuinfektionen und insgesamt 126 Infizierte

In Münster hat es am Donnerstag 15 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet auf 1276 gestiegen. Davon gelten aktuell 126 Münsteraner als infiziert, zwei weniger als noch am Mittwoch (128).

17 weitere Menschen haben die Infektion mit dem Virus außerdem überstanden. Mittlerweile gelten also 1137 Menschen als wieder genesen. Unverändert ist weiter die Zahl der Todesfälle. 13 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Inzidenzwert liegt bei knapp über 30

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die darüber entscheidet, ob strengere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ergriffen werden müssen, lag nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) am Donnerstag (15. Oktober, 0 Uhr) bei 30,4.

Laut unserer Berechnung wird der Inzidenzwert mit den 15 am Donnerstag von der Stadt gemeldeten Neuinfektionen weiter unter dem Wert von 35 bleiben (103 Neuinfektionen in sieben Tagen). Entscheidend ist jedoch der Wert, den das LZG herausgibt. Dieser Wert kann - etwa durch nachträgliche Übermittlungen und Ergänzungen durch das Gesundheitsamt - von unseren Berechnungen abweichen.

Wieder mehr Ältere infiziert

Was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete, gilt auch bei der aktuellen Erhebung: Zwar sind in der Hauptsache noch viele jüngere Menschen der 90er und 2000er Jahrgänge (dies vor allem als Kontaktpersonen der Kategorie 1, so in häuslicher Gemeinschaft) betroffen. Vermehrt werden aber auch Neuinfektionen bei Personen deutlich höherer Jahrgänge (1940er, 50er, 60er) registriert, die zu den potenziellen Risikogruppen zählen.

