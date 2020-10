Erschossener Geiselnehmer wäre in drei Wochen aus Gefängnis entlassen worden

Bei einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) an der Gartenstraße ist am Freitagmorgen der Geiselnehmer ums Leben gekommen. Der Häftling hatte am frühen Morgen eine Bedienstete in seine Gewalt gebracht. Bei der Befreiung der Geisel drei Stunden später machten Beamte der Polizei von der Schusswaffe Gebrauch, bestätige das Düsseldorfer Justizministerium.

"Lebensgefährliche" Situation für die Geisel

Am Freitagmorgen um 6.20 Uhr hatte der 40-jährige Häftling eine 29-Jährige JVA-Auszubildende in seine Gewalt gebracht, so ein Polizeisprecher. Beim Aufschließen der Zelle habe er die Frau mit einem aus einer Rasierklinge gefertigten gefährlichen Gegenstand bedroht und anschließend einen Hubschrauber gefordert, der ihn aus dem Gefängnis ausfliegen sollte.

Die Situation sei für die Geisel „brandgefährlich, lebensgefährlich“ gewesen, berichtet der Polizeisprecher weiter – und das über den gesamten Zeitraum der Geiselnahme. Der Täter sei „absolut unzugänglich“ gewesen. Kontaktaufnahmeversuche durch die Polizei hätten überhaupt nicht gefruchtet.

Geiselnehmer erliegt Schussverletzungen

„Bei den Verhandlungsversuchen bedrohte der Täter immer wieder seine Geisel mit dem gefährlichen Gegenstand auch im Bereich des Halses und kündigte an, sie zu töten. Er machte dabei einen psychisch unberechenbaren Eindruck“, so die Polizei.

Der Zugriff durch Kräfte der Spezialeinheiten erfolgte um 9.20 Uhr, der Täter sei noch vor Ort seinen Schussverletzungen erlegen. Laut Polizei hatte der Deutsche eine viermonatige Haftstrafe wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu verbüßen. Bereits am 10. November wäre er wieder entlassen worden.

Die 29-Jährige sei körperlich „nahezu unverletzt“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums, sie habe lediglich leichte Verletzungen am Hals davongetragen. Man kümmere sich nun intensiv um die Frau. Gleichzeitig drückte er sein Beileid für den 40 Jahre alten Häftling aus, der bei der Geiselnahme von der Polizei erschossen wurde: „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen.“

Polizei beendet Geiselnahme im Gefängnis 1/9 Am Freitagmorgen ist es in der Gartenstraße zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Foto: Martin Kalitschke

In der Justizvollzugsanstalt hat es eine Geiselnahme gegeben. Foto: Stefan Werding

Die Polizei befreite die Geisel, dabei kam es auch zum Schusswaffeneinsatz. Foto: Stefan Werding

Der Geiselnehmer kam bei dem Einsatz ums Leben, die Geisel blieb unverletzt. Foto: Stefan Werding

Die Gartenstraße wurde weiträumig abgesperrt, vom Bohlweg bis zum Ring. ...bis zum Ring. Foto: Martin Kalitschke

Auch von der Promenade aus gab es am Freitagmorgen kein Durchkommen mehr zur Gartenstraße. Foto: Stefan Werding

Gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei, dass die Lage vor Ort beendet ist. Foto: Martin Kalitschke

Einsatzkräfte unterhalten sich nach der beendeten Geiselnahme. Foto: dpa

SEK in Münster im Einsatz

Unmittelbar nach Beginn der Geiselnahme waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei. Zwischen Bohlweg und Ring wurde die Gartenstraße abgeriegelt, auch weitere Straßen in der Umgebung sperrte die Polizei ab. Rund um das Einsatzgebiet kam es zu Verkehrsbehinderungen. Mittlerweile ist ein Großteil der Einsatzkräfte wieder abgezogen, in der JVA läuft die Tatortaufnahme. Mit Aufhebung der Straßensperrungen sei im Laufe des Vormittags zu rechnen, so die Polizei.

Die Polizei hat aus Neutralitätsgründen eine Ermittlungskommission beim Polizeipräsidium Dortmund eingerichtet, um die näheren Umstände des Zugriffs zu klären.