Am kommenden Montag (19. Oktober) beginnt das Amt für Mobilität und Tiefbau mit neuen Asphaltarbeiten in der Innenstadt. In kleinflächigen Abschnitten werden mehrere Teilbereiche der Fahrbahnen in der Universitätsstraße und in der Gartenstraße erneuert. Die Arbeiten werden laut einer städtischen Pressemitteilung nachts von 21 bis 5 Uhr des Folgetages durchgeführt.

Die Universitätsstraße muss für die Baumaßnahme in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. / 23. Oktober) zwischen Krummer Timpen und Gerichtsstraße voll gesperrt werden. Eine Umleitung führt über die Aegidiistraße und Am Stadtgraben.

Die Asphaltarbeiten in der Gartenstraße beginnen in der Folgenacht und werden voraussichtlich bis Samstagmorgen, 24. Oktober, andauern.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger sich auf die veränderte Situation und Lärmbelästigungen einzustellen.