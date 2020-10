Stadt meldet zehn Neuinfektionen in Münster

Weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Münster: Die Stadt meldete am Freitag zehn bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet steigt damit auf 1286.

Davon gelten mittlerweile 1154 Menschen als genesen - 17 mehr als noch am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle in Münster liegt weiterhin bei 13. Aktuell infiziert sind aktuell 119 Münsteraner, am Donnerstag waren es 126. Es befinden sich zurzeit 713 Personen in Münster in Quarantäne - 449 Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 264 Reiserückkehrer in Quarantäne.

Inzidenz liegt bei 32,0

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die darüber entscheidet, ob strengere Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ergriffen werden müssen, lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Donnerstag (15. Oktober, 0 Uhr) bei 32,0.

Laut unserer Berechnung wird der Inzidenzwert mit den zehn am Freitag von der Stadt gemeldeten Neuinfektionen steigen, aber weiter unter dem Grenzwert von 35 bleiben wird. Entscheidend ist jedoch der Wert, den das LZG herausgibt. Dieser Wert kann - etwa durch nachträgliche Übermittlungen und Ergänzungen durch das Gesundheitsamt - von unseren Berechnungen abweichen.