Die Anwohner an der Warendorfer Straße, Ecke Oststraße sind wütend. Wütend darauf, dass die Stadt ihnen Versprechungen macht, diese nicht einhält und die Verkehrssituation vor Ort „verschlimmbessert“ hat. Für den anfänglichen Ärger sorgte die Verkehrsführung an der Einmündung von der Oststraße in die Warendorfer Straße.