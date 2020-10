Sie sind zu Heldinnen und Helden in der Coronakrise geworden: Krankenschwestern und Pfleger auf den Intensivstationen, Kassiererinnen und Kassierer an den Supermarktkassen. Viele Menschen setzen sich aktuell in der Coronakrise aber auch für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien ein. Sie kümmern sich darum, dass Kinder sich trotz Schul- oder Kitaschließungen nicht alleingelassen fühlen, dass sie beim Homeschooling nicht abgehängt werden und dass auch finanzielle Hilfen für die Familien gewährt werden. Diese Hilfe kommt zum Beispiel von Vereinen, Elterninitiativen oder auch von Menschen, die sich privat engagieren.

Dieses Engagement wollen der Lokalsender Antenne Münster und die Aktion Lichtblicke mit ihrer Sonderaktion „Das große Danke!” nun belohnen. Sie vergeben 15 000 Euro für besondere Coronahilfen, -aktionen und -konzepte in Münster. Die besten Bewerbungen werden mit einmal 7500 Euro und drei Mal 2500 Euro ausgezeichnet.

„Zusammenhalten und gemeinsam füreinander da sein. Das war und ist in diesem Corona-Jahr besonders wichtig. Und – wir finden – das verdient mehr, als nur Applaus“, sagt Antenne Münster-Chefredakteur Stefan Nottmeier. Die bewilligten Gelder müssten aber in jedem Fall Kindern und Jugendlichen zugute kommen.

Bewerbungen sind ab dem 19. Oktober über ein Online-Formular auf der Senderhomepage möglich. Einsendeschluss ist der 4. Dezember. Im Anschluss wählt eine lokale Jury die besten Aktionen und Konzepte aus. Eine finale Freigabe erfolgt über den Spendenbeirat der Aktion Lichtblicke. Am großen Lichtblicke-Spendentag am 23. Dezember werden die Gewinner in der Antenne-Münster-Morningshow bekanntgegeben.

„Wir freuen uns über zahlreiche Einreichungen mit eindrucksvollen Aktionen, die zeigen, dass die Menschen in Münster auch in schwierigen Zeiten füreinander da sind“, sagt Chefredakteur Stefan Nottmeier: „Wir möchten wissen, wo wir vor Ort helfen können.“