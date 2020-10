Münster -

Von Christian Althoff

Der Schock über die Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Münster am Freitag sitzt immer noch tief. Doch so überraschend wie für die Beteiligten in Münster war die Tat womöglich gar nicht: Der letztlich erschossene Geiselnehmer war offenbar bereits vor 13 Jahren in ein ähnliches Gewaltverbrechen verstrickt.