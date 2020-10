Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Innenstadt: Mehrere Appartements in den oberen Stockwerken des Aegidiimarktes standen in Flammen. Mit Dreh- und Steckleitern retteten die Wehrleute mehrere Personen aus ihren völlig verqualmten Wohnungen im dritten Obergeschoss. Neben der Berufsfeuerwehr wurden auch mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort geschickt.

Gleichzeitig wurde das Feuer in dem unübersichtlichen Gebäudekomplex mit Geschäften und einer Tiefgarage von mehreren Seiten aus bekämpft. Es gelang, ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Teile des Aegidiimarktes zu verhindern. Rund 20 Menschen konnten nach ersten Meldungen der Feuerwehr zunächst nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren, für sie wurden Notunterkünfte und Betreuungspersonal bereitgestellt.

Die Polizei sperrte die Straßen Rothenburg, Bispinghof und Aegidiistraße für den Verkehr. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hinein. Über die Brandursache und die Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben. Am Montag werden Brandermittler der Kriminalpolizei ihre Arbeit in dem Gebäudekomplex im Herzen der Innenstadt aufnehmen.